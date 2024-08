Lei non era riuscita a entrare nel backstage del superconcerto e ora è infuriata | la reazione di Meghan Markle dopo la foto di Taylor Swift e il principe William

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) La guerra a distanza tra i fratelli coltellied Harry e le loro famiglie si combatte anche a suon di selfie, ma non banali. Pare infatti che a casa Sussex,non l’abbia presa benissimo quando ha visto milioni di like piovere sul profilo dei principi del Galles grazie ad uno scatto che immortalava la gioia dei piccoli George e Charlotte insieme a papàe alla loro beniamina,, nel dietro le quinte del concerto londinese, The Eras Tour, a Wembley lo scorso 23 giugno. Un selfie che è valso oro per la popolarità della casa reale con la duchessa americana ad accontentarsi di guardarlo sui social degli altri pensando che avrebbe probabilmente fatto carte false per averlo sui suoi.