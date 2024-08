Le ammonizioni di Mazzocchi e Rrahmani sono contismo in purezza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2024) LediinIl 2 aprile 2023 (Napoli Milan 0-4) è stato probabilmente archiviato ieri sera. Il trauma è forse alle spalle. Lo sfascio, tecnico e mentale, è cominciato quella sera. Erano le prove generali per il quarto di Champions. Il Napoli era mentalmente in tutt’altre faccende affaccendato. Organizzare la festa scudetto, preparare la parata, De Laurentiis faceva fare anticamera a sindaco, prefetto e questore. Quella partita ha segnato l’ultima parte di rottura tra De Laurentiis e Spalletti. Ci si è trascinati stancamente fino allo scudetto trentadue giorni dopo.seguiti mesi di macerie che hanno compiuto un anno. Cialtronate in serie, Traorè, Garcia, Mazzarri, Dendoncker, Vecchiola e Mezzanotti.