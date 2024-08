Kate torna in pubblico fotografata in macchina con William | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Cappello piumato e sorriso elegante.Middleton èta ine gli inglesi, da mesi preoccupati per le sorti della loro principessa, hanno riassaporato il sapore della serenità. È successo ieri. In auto con il maritoe il primogenito George e diretta verso la messa domenicale a Balmoral, in Scozia, la futura regina è riapparsa dopo un lungo periodo di silenzio e di ritiro. La si era vista solamente al Trooping the Colour, il compleanno del re a metà giugno, e alla finale di Wimbledon a luglio. Possibile che stia meglio? La decisione di non sparire più dai radar lascerebbe ben sperare.