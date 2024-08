Kate Middleton nuova apparizione in pubblico In chiesa con il marito William il re e la regina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Londra, 26 agosto 2024 –pubblica di. La principessa del Galles è tornata ina Crathie Kirk, in Scozia, per la prima volta da quando ha rivelato la sua diagnosi di tumore a marzo. Accompagnata dalche guidava l'auto,è apparsa sorridente mentre arrivava alla messa domenicale. Presenti alla funzione anche re Carlo con laCamilla, il duca e la duchessa di Edimburgo insieme al figlio e a Tim Lawrence. L'ultimapubblica della principessa risaliva alla finale di Wimbledon del 14 luglio scorso, che faceva seguito a quella del Trooping the Colour. Per l'occasione, ma moglie dell'erede al trono ha indossato lo stesso cappello di feltro di lana marrone scuro con piume che aveva l'anno scorso per la funzione religiosa della domenica.