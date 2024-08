Juventus 6 l’unica! Motta fa due su due | risposta a Inter e Napoli Milan e Roma non pervenute | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) In una Serie A che inizia con due weekend ricchi di sorprese, laa non deludere le attese. Due partite, due vittorie, Thiagoè l’unico allenatore che può vantare già 6 punti e il primo mini-vantaggio sulle inseguitrici. Il campionato è appena iniziato, le scorie della preparazione estiva si fanno sentire e qualche squadra è ancora alla ricerca della quadra definitiva ma 3 punti sono sempre 3 punti, tanto ad agosto quanto a gennaio e lo saranno anche a maggio quanto verrà assegnato lo Scudetto. Una lotta, quella per il titolo, alla quale la, dopo 4 anni di vuoto, si è iscritta in stampatello. Dopo il 3-0 al Como arriva lo 0-3 al Verona. Sei gol fatti e 0 subiti. Protagonisti ancora i giovani della Next Gen con Savona in gol e Mbangoula decisivo con assist e rigore procurato.