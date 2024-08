Jesi Judo Bitri  Klajdi ai campionati Balcanici 2024

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 26 agosto 2024) E’ la prima volta di un atleta dino in un contesto internazionale ed arrivarci è stata una grande impresa sportiva, 26 agosto– L’atletano Bitrisabato prossimo 31 agosto sarà presente aidei Balcania Sarajevo. BitriTesserato con la localeSamurai, Bitriha superato i vari tornei di qualificazione internazionali ed ora parteciparà alle finali deiin programma a Sarajevo sabato prossimo 31 agosto, dove gareggerà con atleti della Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia , Bulgaria e Romania e del Kossovo. In totale un centinaio di partecipanti che suddivisi in categorie di peso dai 60, ai 66 (categoria dell’atletano) e fino ai +100, la categoria di peso massima, si contenderanno il primo grande trofeo internazionale dopo le olimpiadi di Parigi.