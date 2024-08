Ius scholae Tajani | Non è priorità governo non rischia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) MILANO – “Non c’è nessuna possibilità che ilcada ma ognuno è libero di avere delle idee e fare delle proposte. Non siamo il partito unico e io rivendico il diritto di dire quel che ritengo giusto. Poi ci possono essere delle differenze, ma io non litigo con nessuno”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonioai microfoni di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5, a proposito delle frizioni che agitano la maggioranza sul tema dello Ius. “Non sarà certo il tema della cittadinanza” il focus centrale del vertice con la premier Giorgia Meloni e l’altro vicepremier, Matteo Salvini, in programma il 30 agosto, bensì “sarà la manovra, anche se io porrò il tema” assicura. Perché è una questione che “va affrontata ma, ripeto, non è ladi questi giorni”.