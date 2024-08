Inside Out 2 ha appena infranto questo incredibile record al box-office

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 26 agosto 2024) La pellicola è la prima per un film d'animazione a raggiungerefenomenale traguardo al botteghino internazionale Mentre tutti parlano del successo di Deadpool & Wolverine, il film Marvel ha ancora molta strada da fare per diventare il film di maggior incasso del 2024. Attualmente,titolo appartiene aOut 2, che ha dominato il box-sin dalla sua uscita a metà giugno. Non c'è voluto molto perché diventasse il film d'animazione con i maggiori incassi di sempre, oltre a entrare nella top ten degli incassi di tutti i tempi.fine settimana, inoltre, il film Pixar ha raggiunto un'altra traguardo storico, diventando il primo film d'animazione a superare il miliardo di dollari di incassi a