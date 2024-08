Incidente in Smart disposta l’autopsia sul corpo della piccola Michelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tragedia a Giugliano in Campania: una bimba di 8 anni,Volpe, ha perso la vita in unstradale che ha scosso profondamente la comunità di Secondigliano, a Napoli. L’è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 25 agosto, lungo la statale Domitiana, all’altezza del civico 99, in zona Licola Mare.Leggi anche: Auto si ribalta nel napoletano, muore bimba di 8 anni: in 4 in una. Arrestato il padre, alla guida senza patente Chi era alla guida Laviaggiava a bordo di unaFortwo, un’auto omologata per due persone, ma sorprendentemente a bordo c’erano ben quattro persone, tutte senza la cintura di sicurezza.era seduta sul sedile anteriore in braccio alla mamma, mentre la sorellina di 16 anni era nel bagagliaio posteriore.