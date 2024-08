Grande Fratello in lutto è morto Nicola Fuiano voce e autore del programma Il cordoglio degli ex concorrenti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si è spento a Roma, all’età di 61 anni, l’. È stato ladel Confessionale del, dunque una figura familiare per chi ha seguito il. Prima di occuparsi di programmi televisivi, aveva lavorato in teatro come direttore di scena, coreografo e ballerino. In tv aveva lavorato a programmi disuccesso tra cui L’isola dei famosi, La Talpa e Cuochi e Fiamme. Molti gli exdel reality che lo hanno ricordato con ammirazione sui social. Ilex“Che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì. Sono felice di averti conosciuto. Sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me”, ha scritto Anita Olivieri, una delle protagoniste della 17ma edizione.