Ferretti in acque agitate? I cinesi di Weichai minacciano l’uscita

(Di lunedì 26 agosto 2024) È fissata per giovedì 29 agosto la semestrale diGroup, gruppo della cantieristica con il quartier generale a Forlì, il cui azionista di riferimento è, colosso controllato da Pechino. Sarà l’ultimo consiglio di amministrazione per Tan Xuguang che, a 63 anni, ha annunciato due settimane fa la decisione di lasciare il colosso cinese e tutte le cariche collegate, compresa quella nell’azienda italiana, il cui 75% è stato acquisito nel 2012 per poi scendere al 37,5% in occasione delle quotazioni in Borsa a Hong Kong nel 2022 e a MIlano l’anno scorso. Ieri il quotidiano La Verità ha pubblicato alcuni estratti di un comunicato del gruppo cinese da cui sembrano emergere la volontà di cedere le quote e forti tensioni con l’amministratore delegato Alberto Galassi (che soltanto a maggio negava ipotesi di uscita da parte del colosso di Pechino).