Errori di gioventù Servono rinforzi

(Di lunedì 26 agosto 2024) A pensarci bene la gara di Coppa Italia di sabato sera, per la Recanatese, non ha detto proprio niente di nuovo e quelle problematicità emerse nel corso delle amichevoli agostane si sono acuite ulteriormente anche per il forfait, in extremis, di capitan Sbaffo. Con un "line-up" iniziale infarcito di ragazzi e con tre soli "senatori" in campo (Ferrante, Mordini e Melchiorri), pretendere molto di più sarebbe stata pura utopia, però resta il fatto che le amnesie sui tre gol dell’Ancona dovranno essere oggetto di profonde riflessioni. L’autorete di Canonici, la palombella di Martiniello e il rigore di Boccardi sono tutti episodi scaturiti dao leggerezze: vero che con tanti sbarbatelli in campo può succedere ma abbiamo visto troppa sbadataggine nei disimpegni e scarsissima "garra" agonistica.