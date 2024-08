Enjoy Stelvio Valtellina 2024 | quattro giorni quattro passi e zero traffico In bicicletta o a piedi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sondrio, 26 agosto– Pronti a salire in sella alla vostrao a lunghe camminate in luoghi che regalano panorami meravigliosi? Dopo il grande successo dello scorso anno con più di 23mila presenze, anche quest’estate i leggendarialpini del Parco Nazionale delloe dellatornano accessibili a tutti gli amanti delle due ruote e non solo, senzamotorizzato a disturbarli, grazie a. Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione non competitiva (aperta a tutti e senza necessità di iscrizione) offre a moltissimi aponati la possibilità di cimentarsi sulle salite mozzafiato di, Gavia, Mortirolo e Cancano, così come di Passo Spluga, Passo San Marco, Campo Moro e Passo Forcola, nei mesi di giugno e luglio, e si prepara a ripetersi dal 29 agosto al 1° settembre.