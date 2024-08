È morto Sven-Göran Eriksson

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) La sintesi del passaggio dinel calcio, o almeno in quello italiano, la diede, suo malgrado, l’attore Angelo Bernabucci a una radio romana il 15 maggio del 2000, il giorno dopo la vittoria del secondo scudetto nella storia della Lazio. “Ovvio che sto a rosica’, ma che te devo di’, che se po di’ a uno come. Che è bravo certo, soprattutto che è un signore”. Lo svedese aveva guidato la Roma dall’estate del 1984 al maggio del 1987 i giallorossi, aveva vinto una Coppa Italia e sfiorato uno scudetto. Dieci anni dopo aveva vinto con la Lazio, senza però che la quasi totalità del tifo romanista lo avesse in antipatia. Non i soli a dire il vero.