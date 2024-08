È finita Amore al capolinea per la coppia dell’estate l’addio si è consumato dopo pochi mesi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) “I più belli d’Italia“, “I fidanzati“, gossip e paparazzi scatenati sullapiù cool del momento, ma attenzione! Forse è già tutto finito Come un fuoco di paglia potrebbe essere giunta alla storia d’tra la popolare influencer, sorella di un’altra famosissima, e il calciatore italiano di serie A. Che fosse più di un flirt lo si è capito giusto qualche settimana fa. I due sono usciti allo scoperto sui social. Lui ha postato un’immagine in bianco e nero mentre i due si guardano negli occhi, a testimonianza di ungià forte, mentre lei ha pubblicato proprio il bacio e ha scritto semplicemente: “Sole“. Adesso, però, per la bellissima influencer già tronista a Uomini e Donne e il forte calciatore azzurro sembrano essere arrivati già i titoli di coda. Leggi anche: “I più belli d’Italia”.