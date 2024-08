Dramma nella provincia italiana bimbo di 3 anni scompare per un istante mentre è con la famiglia | poi la più brutta delle notizie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Domenica 25 agosto 2024, il comune di Spinetoli, indi Ascoli Piceno, è stato teatro di una tragica fatalità che ha scosso la comunità locale e non solo. Un bambino di soli treha perso la vita dopo essere caduto in un canale irriguo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il piccolo, di origine straniera, si è allontanato da casa, situata a breve distanza dal canale. La, composta da genitori e altri familiari, ha immediatamente lanciato l'allerta per la scomparsa del bambino. Le ricerche sono iniziate rapidamente, coinvolgendo i vigili del fuoco e i carabinieri, che si sono attivati per localizzare il piccolo.