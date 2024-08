Dopo 41 anni la nave museo Garibaldi va in pensione tra le polemiche

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Ha compiuto 41, ha solcato i mari del mondo, ha visto avvicendarsi migliaia di marinai, e ora per la portaerei Giuseppe, la prima della Marina Militare italiana, si avvicina l'uscita dal ruolo operativo. A fine anno, infatti, l'unità - che è di base a Taranto - entrerà, per disposizione dello Stato maggiore della Marina, nella ridotta tabella di disponibilità, ovvero funzioni al minimo ed equipaggio ridotto in vista del successivo disarmo. Ma quale sarà il destino della? Finire rottamata? È già accaduto qualche anno fa al Vittorio Veneto, a significativa distanza di tempo dalla sua definitiva dismissione. L'incrociatore è andato in un cantiere turco. Invece per lasi sarebbe fatta avanti l'Indonesia. Non si esclude però che lapossa essere ceduta a qualche altra Marina.