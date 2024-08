Conclusi i Campi di Volontariato promossi da Legambiente Valdarno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arezzo, 26 agosto 2024 – Nella giornata di ieri, sul lago di San Cipriano, è terminato il Campo dipromosso da“Un lago, una miniera, una storia” . C’è stata una risposta importante: in genere idi “di prossimità” raccolgono adesioni da parte di volontari che risiedono nel territorio ed invece a San Cipriano sono arrivati anche da Roma e Genova, oltre naturalmente che dal. Come hanno spiegato gli organizzatori, un segnale che la proposta ha incuriosito anche chi non conosce o conosce solo parzialmente la storia di questo angolo di Toscana: un sito minerario dove per oltre 120 anni veniva estratta la lignite.