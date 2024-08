C’eravamo tanto odiati… due conduttori Rai hanno fatto pace dopo anni Oggi rapporto stupendo | ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Mamma Rai accoglie i suoicome se fosse una grande famiglia, ma purtroppo le cose non filano sempre lisce: due storici volti dell’emittente di Stato, infatti,tornatiad avere un buondi tensione Chi? Stiamo parlando di Monica Setta e Tiberio Timperi; i due, nella stagione 2021 e 2022tenuto insieme le redini di Uno Mattina in Famiglia e più volte sitrovati a punzecchiarsi, fino a creare il gelo in studio e fra i telespettatori. Frecciatine e battute fuori luogostate il fondamento di quelle stagioni del programma, macosa è cambiato? A distanza di trecirca, i due! Raggiunta da TvBlog, proprio Monica Setta ha parlato del suo ritrovatocon il collega.