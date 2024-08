Camilla Cecconi è morta a 20 anni | travolta in strada Il dramma nel dramma | dove stava andando

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Èa causa delle ferite riportate, una delle due ragazze di 20investite ieri da un'autovettura in via Prenestina Nuova, a Palestrina, in provincia di Roma. L'altra ragazza, una coetanea, avrebbe riportato alcune fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri. Le due ragazze di fattonoin chiesa quando all'improvviso sono state sorprese da un'auto che le ha travolte. Alla guida dell'auto che ha investito le due ragazze, una Renault Scenic, c'era una donna di 72che si è fermata a prestare soccorso. L'automobilista, visibilmente sotto choc, avrebbe detto di non aver fatto in tempo ad evitare l'impatto. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona per effettuare tutti i rilievi.