Biosfera dove metterla? Alza la mano il Museo del Balì | | Pronti a valorizzarla

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Lapossiamo prenderla noi". La proposta sulla futura collocazione dell’icona simbolo della Capitale della Cultura arriva da Roberto Lauri, presidente deldel Bali, a Saltara che apre uno spiraglio circa il futuro rotolamento della sfera da piazza del Popolo alle colline dell’entroterra fanese. Il sindaco Biancani, in una recente intervista rilasciata al Carlino, aveva fatto sapere che il trasloco dellada 629.850 euro più iva pagati alla società Artifact srl con i fondi ministeriali per la Capitale della Cultura, è imminente. "Lada lì se ne va appena possibile. La metto da un’altra parte - aveva detto Biancani -. Una patata bollente che è passata a me (dalla precedente giunta del sindaco Ricci ndr.). Possiamo tenerla in piazza solo per il 2024 e poi dobbiamo trovare un’altra sistemazione. Ma questo era già stabilito fin dall’inizio".