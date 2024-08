Bari senza soldi la storia si ripete | striscione durissimo dei tifosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Una societàmonete, unache sitirate fuori i rinforzi“. Un messaggio forte e chiaro quello apparso fuori dallo stadio San Nicola di, nella notte tra domenica e lunedì, a firma del gruppo ultras Seguaci della Nord. Idelnon ci stanno e dopo la scorsa stagione, con la salvezza raggiunta per il rotto della cuffia ai Playout, chiedono a gran voce dei rinforzi affinchè quest’anno non prosegua sulla falsariga di quello precedente. Le premesse, va detto, ci sono tutte: due sconfitte in due gare, 5 gol subiti, un mercato che non ha rispettato le aspettative dei. Loapparso fuori dallo stadio delè un avvertimento chiaro, il post che lo ha accompagno sui social ancora di più: “errare è umano, perseverare è diabolico SSC: avete rotto il cazzo. Cambiate rotta. E alla svelta. Meglio ancora, vendetela!“.