Atletica l’8 settembre il Brescia Grand Prix | al via anche Simonelli e Fantini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Manca sempre meno alla prima edizione del2024, in programma nel pomeriggio di domenica 8allo stadio Gabre Gabric. A due settimane dal via è arrivata l’ufficialità della partecipazione di Lorenzo(Esercito), campione europeo dei 110hs e primatista italiano a Roma 2024, eliminato in semifinale alle Olimpiadi. Negli 800 occhi puntati su Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro), bronzo agli Europei. Con luiFrancesco Pernici (Fiamme Gialle). Tra i protagonisti al via c’èChituru Ali (Fiamme Gialle), argento europeo a Roma, personale di 9.96 nei 100 metri, oltre a Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), protagonista della staffetta 4×100 campione d’Europa. Al femminile tanta curiosità per vedere all’opera la campionessa europea del martello, Sara(Carabinieri). Con lei la campionessa mondiale junior del 2022 Rachele Mori (Fiamme Gialle).