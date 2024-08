Asfaltatura panchine via le barriere | lavori per 340mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), posa die nuovi arredi, rimozione dellearchitettoniche, al via stamane a Gorgonzola una nuova massiccia tranche didi riqualificazione stradale.importanti, finanziamento ingente, quasi. I, si spiega, recepiscono le prescrizioni e le indicazioni del piano di abbattimento dellearchitettoniche. Riguardano tre zone specifiche della città . Si parte in via Restelli, dove le imprese procederanno a realizzare pavimentazione tattilo-plantare per l’orientamento degli ipovedenti in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ad adeguare la pendenza degli scivoli e a installare, sempre in prossimità degli attraversamenti, nuova illuminazione. Poi via Ratti, dove sarà realizzata una banchina per il trasporto pubblico e sarà rifatta la pavimentazione.