Apre la prima caffetteria specialty di Salerno con lieviti in stile nordico e senza servizio al bancone

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una quindicina di posti a sedere, look minimal tutto legno e pietra, soloal tavolo e una carta dei caffè che cambia in continuazione: un angolo di Nord Europa sta per aprire i battenti a, grazie alla determinazione di moglie e marito che hanno voluto portare qualche ricordo di viaggio nella loro città. Si chiamano Vincenzo Capacchione e Paola Roma, e il prossimo 7 settembre tireranno su la saracinesca del loro primo bar. O meglio,: da Filtro non ci saranno aperitivi né tazzine trangugiate di corsa al, gli ingredienti saranno quelli del territorio ma le creazioni di ispirazione internazionale. Filtro, ladiNella vita Vincenzo e Paola facevano tutt’altro, ma si ritagliavano sempre del tempo per viaggiare.