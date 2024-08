Addio a Sven-Goran Eriksson | è morto l’allenatore del leggendario Scudetto della Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mondo del calcio piange la scomparsa di-Göran, scomparso nella mattinata odierna dopo una lunga battaglia contro il cancro. Nato il 5 febbraio 1948 a Torsby, in Svezia,ha avuto una carriera straordinaria, caratterizzata da successi sia a livello di club che di nazionali. Con la sua visione tattica, la capacità di gestire giocatori di talento e un’eccezionale abilità nel motivare le squadre,è stato uno degli allenatori più rispettati e riconosciuti a livello mondiale. Gli Inizi e la Carriera nei Clubiniziò la sua carriera come giocatore in Svezia, ma si rese presto conto che il suo vero talento risiedeva nella gestione e nella tattica. Passò quindi alla carriera di allenatore, inizialmente guidando club svedesi come il Degerfors IF e il IFK Göteborg.