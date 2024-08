Abbonamenti gratis per bus e treni per i residenti in Emilia Romagna Ma è una fake news

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bologna, 26 agosto 2024 – La Regionelancia l’allarme sulle. “Attenzione, i post che stanno circolando di nuovo in queste settimane su Facebook e che promettonogratuiti per bus oregionali per tutti idell’, sono una truffa. Si tratta di una falsa campagna di comunicazione “Mi Muovo” lanciata sulla piattaforma Meta da profili falsi per ottenere soldi o rubare l’identità dei cittadini”. La giunta, in seguito alle numerose segnalazioni pervenute a Tper e all’Urp regionale a partire da inizio agosto, ha segnalato la frode alla Polizia postale e a Meta per individuare i responsabili e oscurare le pagine. Il falso messaggio, che può trarre in inganno perché riporta l’immagine della tessera regionale “Mi Muovo”, promette sei mesi di abbonamento gratuito con un’offerta speciale da attivare subito.