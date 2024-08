Vino i produttori brindano | Sarà una buona annata per qualità e quantità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Valdera (Pisa), 25 agosto 2024 –unaper la vendemmia e per il. Tanto inche in. Se poi arrivasse un po’ di pioggia in questo scorcio finale di agosto potrebbe addirittura diventare ottima. In estrema contrapposizione a quanto visto lo scorso anno quando le colture, a causa del proliferare della peronospora, registrarono una perdita di uva raccolta superiore di molto al 50%, toccando in alcuni casi punte dell’80/90%. In questa stagione il clima più favorevole e una maggiore cura e attenzione alle piante durante i mesi primaverili, considerati solitamente quelli più a rischio, hanno contribuito al concretizzarsi per i vigneti del nostro territorio, Terricciola e dintorni, di una stagione che si avvicina a quelle di massima raccolta, per trovare le quali bisogna tornare al periodo prepandemia.