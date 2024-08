VIDEO – Kvara show | slalom e gol Napoli-Bologna 2-0

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)tskhelia sigla il raddoppio con un’azione personale. Deviazione di Beukema fatale per ilin controllo al Maradona Ilallunga sulgrazie a una prodezza di Khvichatskhelia. Dopo il vantaggio firmato Di Lorenzo, il georgiano ha messo il sigillo sulla partita con un gol da urlo. Al 79? del secondo tempo,si è esibito in unospeciale tra i difensori del. La sua conclusione ha trovato la deviazione decisiva di Beukema, rendendo vano il tentativo di parata del portiere ospite. L’azione personale ditskhelia ha mandato in estasi il pubblico del Maradona e la panchina azzurra. Antonio Conte ha esultato con veemenza, vedendo la sua squadra in pieno controllo della partita. Questo gol consolida il vantaggio del, aprendo la strada alla prima vittoria stagionale degli azzurri.