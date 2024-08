Veliero affondato la disperata fuga in cerca di bolle d’aria il giallo dei portelloni | i pm su cosa è accaduto e cosa non torna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 agosto 2024) Sedici minuti d’inferno d’acqua e di mancanza; sedici minuti diindi un’area franca in cui mettersi al riparo e sfuggire all’incubo; sedici minuti per provare a trovare una via die non finire risucchiati dalle profondità marine Hanno tentato di salvarsi in tutti i modi,vano, vagando per diversi minuti da una cabina all’altra, mentre ilstava affondando. Ma alla fine in sette hanno dovuto arrendersi. Perché l’evento «è stato repentino e improvviso». E sono morti annegati nelBayesian, nel naufragio di Porticello (Palermo). Per la prima volta parla il procuratore capo di Termini Imerese (Palermo) Ambrogio Cartosio, a distanza di 5 giorni dalla «gravissima tragedia», come la definisce lui stesso.