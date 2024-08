Valsa è tempo di primi test Si parte venerdì con Reggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Si è conclusa anche la seconda settimana di allenamenti per una Modena Volley che ormai attende solo Buchegger e Pardo per essere definitivamente al completo. Tra sala pesi, PalaPanini, piscina e Appennino, De Cecco e compagni sono ormai pronti anche a ‘esordire’ in un’amichevole, la prima quella prevista il 30 agosto,prossimo, conEmilia (A2), Piacenza il 4 settembre, mentre l’ultima prima del campionato sarà sabato 21 settembre contro la Lube Civitanova a San Severino Marche, patria di coach Alberto Giuliani. In mezzo ci sarà il Trofeo Ferramenta Astori a Montichiari, quando Modena affronterà in semifinale l’Itas Trentino sabato 14 settembre e un’avversaria anche domenica 15 settembre per la finale del primo o del terzo posto. Mati Pardo in nazionale.