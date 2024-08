Temptation Island | una fan pubblica dei video inediti della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladisi sta registrando in questi giorni e una fan del programma, che attualmente si trova in Sardegna accanto all’Is Morus Relais, ha immortalato alcune immagini delle registrazionindole in deisu TikTok. Eccole: A commentare questiè stato anche il portale GossipeTv che ha così scritto: “I TikTok sono tutti molto simili e mostrano i nuovi protagonisti del programma durante un bagno in spiaggia. In questo caso, si tratta quasi sicuramente del villaggio dei fidanzati, dato che, se si fa caso, si noterà che i soggetti presenti nelsono quasi tutti uomini. I ragazzi scherzano tra loro in acqua, schizzandosi e conoscendosi. Una clip successiva mostra invece tre ragazze fare il bagno, probabilmente tre tentatrici. All’inizio di un altroperò, si vede uno dei (presunti) fidanzati recarsi in acqua insieme ad una ragazza.