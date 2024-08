Sulla Costa dei Trabocchi c’è una pasticceria che vi farà innamorare dei suoi bocconotti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 25 agosto 2024) Nascono a Castel Frentano, in provincia di Chieti, ma isono famosi un po’ in tutto l’Abruzzo. Lungo la belladeisi trova unache ne realizza di veramente squisiti: Rossana Iezzi, punto di riferimento a Marina di San Vito, tempio delle bontà abruzzesi da visitare almeno una volta se si vuole conoscere un po’ meglio la produzione dolciaria regionale. Cosa sono i(e perché quelli di Iezzi sono speciali) I, nella fattispecie, sono degli scrigni di frolla ripieni di cacao, mandorle e confettura d'uva: la leggenda narra che a inventarli fu una domestica, che cercò di replicare la forma della tazzina di caffè con un impasto a base di cioccolato, talmente gradito dal signore che lo trangugiò in un sol boccone.