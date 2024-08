Soucek cuore d’oro | salva un raccattapalle schiacciato dai cartelloni pubblicitari – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Un bellissimo gesto, definito dai media inglesi eroico. Tomasè il protagonista assoluto nella sfida di Premier League tra Crystal Palace e West Ham (terminata 0-2): apre le marcature al 67? eunache stava per esseredai. Il centrocampista, mentre si stava avvicinando al settore per esultare, si è accorto del ball-boy che, a causa della calca dei tifosi, ha rischiato di rimanere incastrato in un manifesto caduto sopra di lui. Visto l’episodio si è completamente disinteressato di tutto quello che stava accadendo per cercare di soccorrere il ragazzo. Omg& Bowen saved that young lad from what could’ve been a very very serious situation. Huge respect to the pair of them ?? pic.twitter.