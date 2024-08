Sharon Verzeni parla la supertestimone | il racconto atroce

Leggi tutta la notizia su tvzap

La morte della 33enne ha lasciato tutti a bocca aperta. Il caso sta monopolizzando l'attenzione dell'opinione pubblica. Tutti stanno cercando di capire chi possa aver ucciso, colpita da 4 coltellate letali. Nel frattempo spunta unae il suoè da brividi. La 33enneè stata colpita da quattro coltellate letali. Ha avuto solo il tempo per chiamare il 118 e dire: "Mi ha accoltellato". Dalle sue parole si capisce checonosceva il suo assassino. Gli investigatori seguono diverse ipotesi, ma al momento non c'è alcuna certezza. Il delitto è avvenuto in via Castegnate, a Terno d'Isola.