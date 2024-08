Serie C 2024 25 | il Gubbio super 1-0 il Sestri Levante decide Tommasini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ila 1-0 ilnella sfida valida per la prima giornata del Girone B della/25. A regalare i tre punti agli eugubini è la rete al minuto 81? di Christian, entrato in campo pochi minuti prima. Succede pochissimo nel primo tempo: le uniche due minime occasioni sono per il, prima con una serpentina di Maisto ed il tiro deviato fuori, poi con la conclusione da posizione defilata di Franchini, su cui si oppone con i piedi Anacoura. Da segnalare l’infortunio di Alessio Di Massimo, 12 reti in 32 presenze nella passata stagione con la maglia degli eugubini, costretto ad uscire dal campo al 17?, con Franchini al suo posto. Anche nella ripresa le emozioni tardano ad arrivare.