Segreti di famiglia anticipazioni puntata di stasera 25 agosto | cosa accadrà nella soap di Canale 5?

(Di domenica 25 agosto 2024) Laturcadi(Yargi) tornerà– domenica 25– sui nostri teleschermi.nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:34 circa su5, e ci terranno compagnia fino alle 23:42? Riflettori puntati su Lacin, che sarà intenzionata a divorziare, e su Ceylin che scoprirà che Pars e Yekta nascondono un segretodi, spoiler undicesimaNelle ultime scene andate in onda domenica scorsa abbiamo visto che Ilgaz e Ceylin sono riusciti a trovare un testimone, e hanno in mano anche un video che documenta quanto accaduto la notte dell’omicidio di Inci. Davanti a prove così schiaccianti Engin non avrà scampo. Yekta – di fronte ai giornalisti – reciterà la parte del padre affranto, tenendo la moglie per mano. Tuttavia l’uomo sarà furioso con la consorte, dopo che lei gli avrà comunicato che intende divorziare.