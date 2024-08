Scontro mortale auto-scooter giovane donna muore così Era l’alba

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) VIAREGGIO – Una tragica collisione stradale ha sconvolto il centro di Viareggio questa mattina, 25 agosto. Intorno alle 6:30, unadi 46 anni ha perso la vita in un devastante impatto tra losu cui viaggiava e una Dacia. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Buonarroti, lasciando la comunità sotto shock. La vittima, residente a Torre del Lago, stava percorrendo le strade del centro quando è stata travolta dall’. Lo, di una violenza tale da non lasciare scampo alla, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori del 118 e della Polizia Municipale di Viareggio. Lerità hanno prontamente chiuso le strade interessate per consentire i rilievi necessari e per gestire il traffico, mentre i soccorritori tentavano invano di rianimare la