Ragazza morsa da un ragno violino | Dolore insopportabile poi il gonfiore e la necrosi dei tessuti

(Di domenica 25 agosto 2024) Pietrasanta (Lucca), 25 agosto 2024 – Ricorda il giorno, era il 21 luglio, perché sul ginocchio le comparvero, a distanza di qualche ora l’uno dall’altro, quei due ponfi "Che all’inizio – racconta – sembravano due banalissime punture di zanzara". Non ricorda però dov’era, se a casa, a lavoro o per strada, quando è stata pizzicata da quello che scoprirà, solo qualche giorno più tardi, essere invece un. Un animale poco appariscente e discretamente piccolo che di giorno si annida negli anfratti per uscire solitamente di notte, e solo quando si sente minacciato morde. Per lo più lasciando qualche fastidio, salvo i casi in cui nel morso e si innestano infezioni. "Che non devono essere sottovalutate". Ad un mese di distanza Rosa (il nome è di fantasia), unadi 22 anni di Pietrasanta, porta ancora i segni di quell’incontro.