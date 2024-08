Picchia la moglie incinta | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Foligno, 25 agosto 2024 – Non accettava che suaavesse avviato le pratiche per la separazione. Per questo il marito l’ha aggredita ferendola a un braccio. È successo venerdì pomeriggio quando, a causa di una violenta lite trai coniugi in fase di separazione, è intervenuta anche una volante della Polizia di Foligno. È stata la donna a chiedere l’intervento degli agenti chiamando il 112 NUE. I poliziotti, una volta in casa e sedata la lite, hanno accertato che la donna era stata aggredita dal marito, riportando alcune escoriazioni all'avambraccio, giudicate poi guaribili in pochi giorni. I poliziotti hanno cercato di ricostruire la situazione, apprendendo che il dissidio era dipeso da una situazione di tensione dovuta alla decisione della donna di chiedere la separazione deal marito.