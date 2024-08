Oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 25 agosto 2024) Ecco l’dal 25 al 31per ciascun segno zodiacale. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco. Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Le stelle sembrano raccontarci situazioni positive che toccheranno la spera sentimentale e lavorativa. La salute, potrà ritrovare la sua dimensione di benessere passando da sessioni di relax a attività fisica per mantenere alta l’energia.– velvetgossip*Ariete* (21 marzo – 19 aprile) Questal’energia sarà al massimo, rendendoti pronto per affrontare nuove sfide. Concentrati sul lavoro, ma non trascurare la tua vita sociale. *Amore: Un incontro inaspettato potrebbe portare una scintilla nella tua vita. **Lavoro: Progetti importanti prendono forma, resta determinato.