Napoli su Dedic del Salisburgo | Manna prepara il colpo sulla fascia destra

(Di domenica 25 agosto 2024) Schira: “vuoledelcome nuovo terzino destro. Correia del Valencia il piano B.valutato 20 milioni” Ilsi muove per rinforzare la. Secondo Nicolò Schira, esperto di calciomercato, gli azzurri hanno messo nel mirino Amardel. Schira rivela sui social: “Ilsta lavorando per ingaggiare un nuovo terzino: nella lista dici sono Amardele Thierry Correia del Valencia (che rappresenta il piano B ndr).” Il giovane bosniaco, classe 2002, è la prima scelta del direttore sportivo. Ilvaluta il giocatore circa 20 milioni di euro. L’obiettivo diè quindi, che ilvaluta poco meno di 20 milioni di euro.è un profilo che piace molto agli azzurri, in passato è stato anche attenzionato dall’Inter ed anche dalla Roma.