Milano la vita d’inferno dei 5 bimbi liberati dal campo nomadi | denutriti e costretti all’elemosina

(Di domenica 25 agosto 2024) Il più grande ha 6 anni. Il più piccolo poco più di uno. La loro esistenza è stata segnata finora da condizioni dial limite dell’umano, e di sicuro assolutamente incompatibili con la loro tenerissima età e con le attenzioni di cui hanno bisogno; improbabile che abbiano mai frequentato un nido o una materna e che qualcuno fin qui si sia preso cura di loro in modo adeguato. Ora, però, per cinque bambinia dividersi una lercia baracca di unrom potrebbero aprirsi nuove prospettive: gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro li hannodal tugurio in cui li hanno trovati e, col coordinamento della Procura per i minorenni, li hanno collocati in una struttura protetta. Ecco i fatti.