Ma siete impazziti? Il Volo bufera dopo il concerto | il pubblico si ribella

(Di domenica 25 agosto 2024) Il trio canoro de Ilsi trova in queste ore al centro di una accesa polemica. Poco fa, infatti, è scoppiato un vero e proprio caso riguardo uno dei loro prossimi concerti. Il gruppo composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble festeggia quest’anno 15 anni di attività. Per celebrare la storica ricorrenza, è in corso da alcuni mesi un grande tour in tutta Italia. In ogni città dove arrivano, i tre cantanti lirici e pop trovano sempre tantissimo calore. Ma stavolta l’atmosfera è un po’ diversa. Ignazio, Piero e Gianluca si esibiranno il 31 agosto in una cornice unica al mondo, la Valle dei Templi, ad Agrigento. Non sarà una data del tour, ma una serata a parte. Unche verrà poi trasmesso addirittura in televisione, per la precisione su Canale 5. Fin qui nulla di particolare.