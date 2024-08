Lobotka | Dopo Verona settimana di duro lavoro Pronti per il Bologna

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)a DAZN: “Analizzata la sconfitta di. Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, tattica e cuore.per il” Stanislav, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il, commentando ladiil KO di. Sullapost-sconfitta,ha dichiarato: “Abbiamo lavorato, siamoper questa partita, non è stato facile. Abbiamo analizzato la partita, Le cose non sono andate dal punto di vista del gioco.” Il centrocampista slovacco ha poi dettagliato ilsvolto: “Abbiamo lavorato su entrambe le fasi, sia quando dobbiamo riaggredire e questo è un discorso tattico sia quando non abbiamo la palla e dobbiamo difendere, lì dobbiamo metterci il cuore”.