Lo schianto subito dopo il decollo Tragedia sui cieli italiani veivolo precipita poco lontano dall’aeroporto

(Di domenica 25 agosto 2024) Nella mattinata del 24 agosto 2024, un ultraleggero èto a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, causando la morte del pilota Eugenio Roncaglia, un uomo di 71 anni. L’incidente è avvenutoil, intorno alle 10:30, in una zona boschiva vicino all’aeroporto locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’ultraleggero pilotato da Roncaglia ha avuto problemi durante la fase di, probabilmente legati a un guasto tecnico o a condizioni meteorologiche avverse. >> Terribile incidente in casa, bimbo di 4 anni muore davanti al papà. Inutili i soccorsi Testimoni oculari hanno riferito di aver visto l’aereo perdere quota improvvisamente, schiantandosi al suolo in una zona boscosa a poca distanza dalla pista. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare.