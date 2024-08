Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Potrebbero assolvere ad una funzione catartica i ragazzi. Nel loro sacrificio troverebbe assoluzione e riscil popolo tedesco, a dimostrazione che non tutta la Germania si piegò al nazismo. La lettura de Ladi Paolo Ghezzi, però, sgombra il campo da questa frettolosa consolazione. La vita dei fratelli Hans e Sophie Scholl, di Christoph Probst, Alexander Schmorell e Willi Graf – ventenni universitari a Monaco –, mostra piuttosto come il lorosia stato und’contro i connazionali del tempo. Nel 1943 il gruppo sfidò il regime, diffondendo sei volantini nella speranza di uno scdi coscienza dei tedeschi, che non ci fu. Il popolo di Goethe e Schiller, citati nella pclassicheggiante del giovani, restò immerso nel sonnoragione che genera mostri dipinto da Goya.