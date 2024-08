Le pagelle di Napoli-Bologna 3-0 | Kvaratskhelia 10 Di Lorenzo brilla

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024)protagonista assoluto con un 10 in pagella. Die Lobotka trascinano gli azzurri. Conte promosso Ildi Antonio Conte domina ilcon un netto 3-0. Ecco ledei protagonisti della vittoria azzurra al Maradona. LEDI3-0(3-4-2-1): Meret 7; Di8, Rrahmani 6.5, Buongiorno 7; Mazzocchi 6.5 (32? st Spinazzola sv), Anguissa 7, Lobotka 7,5, Olivera 6,5; Politano 6.5 (43? st David Neres 6.5),10; Raspadori 6. (38? st Simeone 6). In panchina: Contini, Caprile, Juan Jesus, Cheddira, Rafa Marin, Zerbin, Ngonge, Gaetano, Saco, Iaccarino, Mezzoni. Allenatore: Conte 7.è il mattatore assoluto: voto 10. Gol, assist e una prestazione stellare per il georgiano, fresco papà. Diconferma la sua leadership: 8. Apre le marcature e guida la difesa con autorità.