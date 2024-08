La volata di settembre La Riviera tenta il recupero nel finale | Numeri in crescita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) "Grazie al bel tempo e al miglioramente del mare contiamo su unpositivo. Stiamo anche lavorando, con Visit Rimini, per segnalare ai turisti che il mare è bello, e recuperare quella parte di potenziali ospiti che, dopo le notizie sulla mucillagine nel mese di luglio e agosto, si stavano orientando verso altre regioni per la loro seconda vacanza". Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, vede il bicchiere mezzo pieno. Una "settimana critica" sarà da domani al 31 agosto, tra conclusione del Meeting e riapertura di molte aziende. La situazione si presenta "a macchia di leopardo, con alcuni alberghi ancora quasi pieni, e altri in sofferenza".