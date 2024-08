LA TEORIA DEL BIG CHORD di RENATO CARUSO è fuori

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 25 agosto 2024) Il chitarrista e compositoreè disponibile in digitale con il nuovo album “Ladel big”, dal 12 luglio 2024.“Ladel big” diÈ disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “LADEL BIG” (http://ada.lnk.to/LADELBIG),il nuovo albumdel chitarrista e compositore,distribuito da ADA Music. http://ada.lnk.to/LADELBIGL’album unisce, come i suoi precedenti progetti discografici(“Thanks Galilei”,“Pitagora pensaci tu” e “Grazie Turing”), scienza e musica. Al centro del progetto discografico l’origine dell’universo, indagata da illustri scienziati e astronomi a cui sono dedicati i brani e che hanno concorso alla creazione della personalissimadi: ladel grande accordo.